Foi apresentado, esta quarta-feira, o programa da segunda edição do ‘Santa Cruz em Flor’, que terá lugar de 29 de Abril a 31 de Maio.

O momento alto do cartaz será o desfile dos ‘Clássicos em Flor’, a 10 de Maio, ocasião em que mais de 20 carros clássicos, acompanhados por um grupo de 150 figurantes do projecto de Isabel Borges, percorrerão as ruas da cidade. Destaque também para...