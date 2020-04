Por estes dias nem o sol tem aparecido na Calheta. Anda arredado até dos lugares onde costuma fazer valer a sua força. Nem com ajuda divina. Nem no Domingo de Ramos. A igreja matriz tem portas fechadas. Não se vê um católico. Nem um. Zero. Mas o facebook do padre Silvano Gonçalves está ligado. Está em directo. Vemos movimento no interior. É um novo tempo. Até para a igreja. Até...