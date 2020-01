A AD Galomar somou ontem a sua terceira derrota no Campeonato Nacional da I Divisão de basquetebol masculino, zona norte, ao perder no reduto do líder Sangalhos por 77-64.

Apesar de ter mais dois jogos que os madeirenses a formação nortenha foi mais forte à entrada da partida vencendo por 27-13. Depois os insulares reagiram vencendo os dois parciais, por 9-15 e 17-22, indo para o...