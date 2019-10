Salário mínimo divide sindicatos e patrões

Tal como no território continental o aumento do salário mínimo começa a ser efervescente. A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) vai defender na Comissão Permanente da Concertação Social (CPCS) um aumento, já em 2020, de 235 euros que passaria o salário mínimo regional de 615 para 850 euros. Adolfo Freitas manifesta disponibilidade para dialogar com patronato e com o Governo Regional...