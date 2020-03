Ficar em casa é regra, tudo o resto são excepções e as forças de segurança vão garantir que assim seja, para que se cumpra o estado de emergência associado à pandemia de Covid-19. As medidas restritivas foram apresentadas ontem, um dia depois do decreto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

António Costa faz questão de destacar o civismo que os portugueses têm demonstrado...