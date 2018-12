‘Sai uma sandes de Carne de vinho e alhos e um Cacau’

Amanhã, o Funchal celebra umas das tradições mais antigas dos madeirenses, a tão aguardada ‘Noite do Mercado’, na qual é esperado uma grande enchente de pessoas no Mercado do Lavradores e nas principais ruas circundantes, onde as sandes de carne de vinho e alhos e o cacau são a ementa principal da noite.

Evento promove uma azáfama contagiante, que também atrai muitos visitantes,...