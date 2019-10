São 20 anos de muitas histórias, com epicentro no Porto Novo, onde assentou raízes e proporciona, semana após semana, dias e noites plenas de animação, num ambiente onde se respira Brasil nas suas várias formas culturais. O Sai de Baixo Alto Astral, entre palhinhas, papagaios, palmeiras e a praia, prepara-se para celebrar duas décadas de vida com uma festa especial no próximo sábado,...