Era o cenário mais provável para a equipa do Madeira Andebol SAD.

Esta época o plantel madeirense vai disputar o grupo B, do ‘nacional’ da I Divisão, facto que não sendo um ‘drama’ outras equipas de revelo nas últimas épocas assim lá estiveram também, não deixa de ser de certo modo frustrante. Ontem num jogo onde era imperioso vencer, a SAD saiu derrotada no Pavilhão do Funchal...