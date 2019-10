Ao fim de sete jornadas já disputadas na I Liga apenas três jogadores são totalistas no Marítimo: Zainadine, Kerkez e Ruben Ferreira. Todos estes participaram nos sete jogos já disputados e alinharam na totalidade dos minutos (630 minutos). Destes Kerkez está a contas com uma lesão que o deve afastar do jogo em Braga, para a Taça da Liga, mas com um tempo tão longo de paragem -...