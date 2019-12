O Sporting recebe esta tarde, a partir das 19h30, no Pavilhão João Rocha, a formação do Madeira Andebol SAD, em partida da primeira fase do campeonato nacional da I Divisão.

Com transmissão em directo da Sporting TV, este é um desafio extremamente complicado para o lado dos madeirenses, ou não estivessem perante uma das melhores, senão a melhor equipa nacional do momento a par com...