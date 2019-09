Engane-se quem ouse pensar que as festas, na Madeira, abrandam depois de Agosto. O conjunto de iniciativas aliadas à animação, neste mês de Setembro, são prova de que esta é uma ilha em festa durante todo o ano, seja qual for o concelho ou freguesia. Às sete festas religiosas que decorrem este fim-de-semana, na Região, com destaque para o que se vai passar no Caniçal, aliam-se...