Rui Soares deu luta a Rooney mas a final de hoje é 100% inglesa

Os ingleses Patrick Rooney e Tom Ford carimbaram ontem o passaporte para a final do Torneio Internacional da Madeira de Squash, etapa do circuito mundial PSA e que está dotado de um prémio monetário de 12 mil dólares.

Em mais uma edição a ter lugar no Galo Active, no Caniço, o dia de ontem voltou a ficar marcado por muita emoção e espectáculo, com direito, uma vez mais, a casa cheia,...