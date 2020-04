Não existe uma lista de espera de emigrantes madeirenses que queiram regressar à Região. “Existem casos pontuais que estão em vias de resolução nomeadamente uma família no Reino Unido, outra no Panamá e outra no Perú”. Esta foi uma garantia avançada pelo director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, que ontem esteve em contacto telefónico com Berta Nunes, Secretária de...