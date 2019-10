Rúben Quaresma foi o vencedor da penúltima prova do Campeonato da Madeira de Supermoto de 2019, disputada no passado sábado no kartódromo do Faial. Uma prova marcada pelo protesto do 2.º classificado, Dinarte Nóbrega, por alegada falsa partida do seu adversário, situação que está a ser analisada pela Federação Portuguesa de Motociclismo.

Esta foi uma prova muito disputada entre estes...