Rúben Abreu estreia-se como vereador no Funchal

Idalina Perestrelo regressa às funções de Vice-presidente da CMF, na sequência da saída de Paulo Cafôfo da presidência e a ascensão de Miguel Silva Gouveia ao topo da hierarquia do governo do Município do Funchal. Pela mesma razão, por vagar um vereador eleito pela lista da coligação Confiança, Rúben Abreu estreia-se como vereador.

