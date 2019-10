Atravessar a Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal, tornou-se numa ‘gincana’. Carros estacionados de ambos os lados da estrada e um passeio que, além de ocupado por viaturas, está destruído. Esta semana, seguimos o rasto deste artéria funchalense, que a Câmara Municipal do Funchal assume entrar em obras ainda este mês.

As queixas relativamente a esta rua, junto ao centro comercial...