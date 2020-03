RTP2 proporciona mais ‘Zig Zag’ ao público infantojuvenil

Numa altura em que os mais novos estão em casa devido ao novo coronavírus, a RTP2 reforça a sua programação com uma oferta diversificada, alternativa e criativa. Assim sendo, no espaço de programação infantiljuvenil, denominado ‘Zig Zag’, os teleespectadores podem ver novas séries de animação, mais conteúdos pedagógicos e mais horas de emissão.

Todos os dias, ao longo de mais de 11 horas de emissão, as crianças têm a possibilidade de conhecer diferentes mundos, histórias e saberes sem nunca saírem do sofá. Agora, com um horário mais alargado, o Zig Zag estará com os mais novos de segunda a sexta (07 - 14 horas | 17 horas– 20h30) e ao fim de semana (06h30 - 08 horas, RTP1; 08 – 15horas, RTP2).

A partir das 07 horas, os heróis preferidos dos mais pequenos invadem a televisão com as séries ‘Mini Ninjas’, ‘Bitz e Bob’, ‘Os Lendários’, ‘Chovem Almôndegas’, entre outras.

Com carácter pedagógico

A nível pedagógico, pais e educadores encontram, de segunda a sexta, uma oferta para os seus filhos e alunos, até porque a RTP2 exibe um leque de programas e séries, onde o conhecimento não ocupa lugar. Exemplos disso são ‘A Casa da Árvore’, com emissão também ao fim-de-semana, o qual incentiva a leitura através de divertidas e empolgantes histórias; ‘Mundo das Palavras’, que ensina a falar inglês; ‘Descobrir a Ciência’, onde os mais pequenos têm o seu primeiro contacto com experiências científicas; e ‘Design Ah! Um Olhar sobre o Design’, que mostra de uma maneira original e divertida como o design está em todo o lado, até nas situações mais improváveis.

Destaque ainda para a série juvenil Merlí, isto é, o dia a dia de um professor pouco convencional, defensor que a Filosofia pode ser divertida.

Vídeos de conteúdos didácticos

Além disso, diariamente, a RTP2 emite também um conjunto de pequenos vídeos de conteúdos didácticos. Da Geografia à Língua Portuguesa, da História à Ciência, as crianças aprendem ao mesmo tempo que se divertem a assistir aos seus desenhos animados. Estão também a ser desenvolvidos vídeos de animação destinados ao pré-escolar.

Numa lógica interventiva e informativa, a RTP2 reforçou com novos conteúdos o telejornal preferido dos mais novos. De segunda a sexta, no ‘Radar XS’, a repórter Andreia Friaças revela formas divertidas para passar o tempo em casa, dicas e hábitos para uma saúde plena, esclarecendo dúvidas numa altura em que estão todos em casa.

“Queremos que as crianças estejam bem informadas”

“Estes são tempos que nos desafiam a todos e no ‘Zig Zag’ queremos que as crianças estejam bem informadas sobre o que se está a passar, com informação adequada à sua idade; que tenham conteúdos que lhes ensinam algo todos os dias; que as personagens das nossas séries inspirem as crianças a serem gentis e a respeitarem o outro; que com as nossas personagens, se sintam inspiradas a ser quem quiserem, desde que sejam boas pessoas; continuar a aguçar a sua curiosidade e estimular a imaginação e proporcionar-lhes também momentos divertidos, de evasão, pois são bem necessários. E, de alguma maneira, passar-lhes uma mensagem de tranquilidade e otimismo, que esta é apenas uma fase e que vai correr tudo bem”, disse a responsável pelos conteúdos infantis e juvenis da RTP2, Andrea Basílio.

Com o slogan ‘#FicoEmCasa, Fico com o ZIG ZAG’, a RTP2 incentiva também as pessoas a ficarem em casa numa altura conturbada devido ao risco de contágio pelo novo coronavírus.

Assim sendo, reforçou a sua programação para distrair as pessoas, sobretudo o seu público-alvo, de forma que tenha sempre o que fazer, sem sair do sofá durante o perído de tempo em que estiver a assistir às séries de animação e aos conteúdos pedagógicos, agora com muitas novidades.