RTP assinala Dia Mundial da Teatro

A A RTP assinala, hoje e amanhã, o Dia Mundial do Teatro com uma programação especial. Na RTP2, os teleespectadores poderão assistir à estreia do documentário ‘Yeses’ e na RTP1 à estreia do filme ‘Olga Drummond’, assim como à peça de teatro ‘As Árvores Morrem de Pé’.

O documentário ‘Yeses’, de Miguel Forneiro, será exibido na RTP2, esta quinta-feira, pelas 23h12, relatando a emocionante história de uma companhia de teatro formada por reclusas.

O filme ‘Olga Drummond’, de Diogo Infante, poderá ser visto na RTP-1, amanhã, pelas 21h45. Esta é uma homenagem a todos os actores nacionais e conta com Eunice Muñoz, Ruy de Carvalho, Isabel Abreu, Lourdes Norberto, Manuela Maria, Rita Salema e Patrícia Tavares.

Na RTP-1 será também exibido o filme ‘As Árvores Morrem de Pé’, na sexta-feira, pelas 23 horas. Esta é uma recriação da peça celebrizada por Palmira Bastos numa encenação de Filipe La Féria.

O filme, que é uma homenagem a todos os actores nacionais, conta com a participação dos actores Eunice Muñoz, Ruy de Carvalho, Manuela Maria, Carlos Paulo, Maria João Abreu, João D’Ávila, entre outros.

Três sugestões para este período de quarentena e de isolamento social devido ao novo coronavírus.