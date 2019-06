Porque é o povo quem mais ordena, o Município de Santa Cruz voltou a deixar de fora o Governo Regional na sessão solene do Dia do Concelho. No lugar que até 2017 vinha sendo ocupado por representantes do Governo Regional, da Assembleia Legislativa da Madeira e até mesmo pelo Representante da República para a Madeira, esteve José Nunes. Reformado, o ex-canalizador, ‘ilustre’ homem...