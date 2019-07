Roturas na rede de água preocupam no Porto Santo

A constante falta de água é uma preocupação entre os porto-santenses, que conhece maior impacto com a chegada do Verão. Uma rotura na rede, ontem, voltou a lembrar os residentes do problema que os afecta anualmente.

Isabel Jorge, moradora no sítio das Lombas, alertou ontem o DIÁRIO para a constante falta de água nesse sítio e pede uma intervenção definitiva por parte da Águas e Resíduos...