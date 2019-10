Rotary entrega cama articulada à ‘Misericórdia’

O Rotary Club Machico-Santa Cruz prepara-se para entregar uma cama articulada, amanhã, à Santa Casa de Misericórdia de Machico.

“O Rotary Machico-Santa Cruz reconhece o mérito e valor do trabalho da Casa de Misericórdia de Machico, pelo que no ano rotário 2018-2019 foram encetados contactos e visitas à instituição no sentido de indagar das suas necessidades, pelo que a doação da...