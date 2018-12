Rosic fez primeiro treino às ordens de Costinha

A integração do defesa central Lazar Rosic foi a nota de maior destaque do treino realizado ontem de manhã pelo plantel do Nacional, no campo da DRJD, na Camacha, na preparação do jogo da próxima jornada da I Liga com o Boavista, agendado para domingo, às 15 horas, no Estádio da Madeira.

O jogador sérvio, recorde-se, é primeiro reforço de Inverno dos alvinegros e vem cedido por empréstimo,...