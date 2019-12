As equipas do Madeira, em femininos, e do Marítimo, em masculinos, enfrentam este fim-de-semana jornadas duplas no continente, a contar para a II Divisão de voleibol.

Nos femininos, o Madeira (quinto classificado com 22 pontos) joga esta tarde (18 horas) em casa do Sporting de Espinho, equipa que soma menos um ponto e está uma posição abaixo na classificação.

Amanhã (17 horas), a...