Ronaldo fica a zero nos prémios UEFA

O futebolista holandês Virgil van Dijk foi ontem eleito o jogador do ano da UEFA, tornando-se no primeiro defesa a conquistar o prémio, para o qual tinha a concorrência dos inevitáveis Messi e Cristiano Ronaldo. O madeirense, que também está nomeado para melhor avançado do ano, acabou por sair do Mónaco sem qualquer prémio, tendo em ambos os casos ficado no terceiro lugar.

O defesa-central...