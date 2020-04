Ronaldo eleito o melhor de todos os tempos

O madeirense Cristiano Ronaldo foi eleito o ‘G.O.A.T.’ - melhor jogador de todos os tempos - numa votação promovida pelo jornal espanhol ‘Marca’.

O ‘capitão da selecção de Portugal impôs-se ao argentino Lionel Messi por 37 votos, na final desta votação. O avançado da Juventus contabilizou 246 mil votos, correspondentes a 54% das preferências dos adeptos, contra 209 do futebolista do Barcelona (46%).

No terceiro lugar do pódio classificou-se o avançado brasileiro Ronaldo, o fenómeno, que, curiosamente, também vestiu as camisolas do Barcelona e do Real Madrid.

Esta competição foi jogada em sistema de eliminatórias, sempre com votação do público, com Cristiano Ronaldo a começar por vencer o italiano Paolo Maldini nos oitavos-de-final (73% contra 27%). Seguiu-se no seu caminho, nos quartos-de-final, o francês Zinedine Zidane, com o internacional português a voltar a triunfar por 56% contra 44%.

Nas meias-finais, o adversário foi Diego Maradona, com o madeirense a ganhar com um 59% das escolhas dos leitores contra 41% do ‘astro’ argentino.

Na grande final, Messi começou por estar na frente da votação, chegando a dispor de 60% dos votos dos leitores, no entanto Cristiano Ronaldo viria a recuperar gradualmente, ultrapassando o argentino e acabando por vencer com uma vantagem de 37 votos.

Para esta votação foram nomeadas várias lendas do futebol mundial, entre as quais o português Eusébio, que viria a ser afastado nos oitavos-de-final, por Di Stefano, recolhendo apenas 17% dos votos contra 83% do internacional espanhol.

Pelé, Cruyff, Puskas, Platini, Beckenbauer, George Best, Yashin e Ronaldinho Gaúcho foram os outros ‘astros’ do futebol mundial que participaram nesta votação.