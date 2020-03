Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, premiado com cinco bolas de ouro ao ser congrado o melhor futebolista do mundo pela France Football, dá a conhecer à família a Madeira, eleita o ‘Melhor Destino Insular do Mundo’ há cinco anos consecutivos pelos World Travel Awards. Que melhor postal turístico para a ‘Pérola do Atlântico’?

O astro madeirense aproveitou a manhã primaveril no Funchal...