Num espaço de uma semana três jogadores do Marítimo foram assolados com sintomas febris, depois de Zainadine (antes do jogo com o FC Porto) e Bebeto (antes do embate com o Gil Vicente).

Agora foi a vez do avançado Rodrigo Pinho ter-se apresentado com estes sintomas, que o impediram de participar na sessão de trabalho levada a cabo, na manhã de ontem, no relvado da DRJD, na Camacha....