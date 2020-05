A Rodoeste vai retomar, a partir de hoje, a carreira para o Paul do Mar, com passagem na freguesia do Jardim do Mar, voltando assim a assegurar o serviço de transporte público nestas freguesias do concelho da Calheta.

A informação foi confirmada à Câmara Municipal da Calheta pela própria transportadora rodoviária, depois de ter suspenso esta ligação durante o período do estado de...