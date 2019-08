Rochez está melhor e já treinou ontem

O plantel do Nacional deu continuidade, ontem de manhã, à sua preparação com vista ao jogo da terceira jornada da II Liga, no domingo à tarde, frente ao Mafra. Um treino realizado no campo da Direção Regional de Juventude e Desporto (DRJD), na Camacha, com algumas notas importante a registar, nomeadamente a reintegração nos trabalhos de Bryan Rochez e a estreia do mais recente reforço,...