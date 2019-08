Ritmos mexicanos com Hugo Fernandes

A frente-mar da Ribeira Brava volta a receber a Festa Luso-Venezuelana.

O evento, que acontece no próximo dia 10 de Agosto, conta com a presença do cantor Hugo Fernandes que promete um espectáculo com “alegria e boa disposição”. Após quase três de intervalo artístico, Hugo Fernandes regressa assim ao palco da Festa Luso-Venezuelana para celebrar a vida do ‘Divo de México’: Juan Gabriel,...