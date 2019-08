Ritmos latinos e “calientes” com Leo Alessandri

A frente-mar da Ribeira Brava volta a receber a Festa Luso-Venezulana. O evento, que acontece no próximo dia 10 Agosto, conta com a presença de Leo Alessandri que promete um espectáculo com muita energia e “ritmos calientes”.

Leo Alesandri é venezuelano e filho de pais emigrantes (de Portugal e Itália). Enquanto cantor já esteve presente em várias bandas latinas ao longo dos últimos...