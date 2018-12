Depois da apresentação feita na Babel Diskool, no dia 7 de Dezembro, João Pedro leva hoje, pelas 21 horas, a sua nova colecção, intitulada ‘Rise Up’, ao Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. Um evento que, de acordo com o estilista madeirense, será diferente do habitual. “Irei apresentar a minha mais recente colecção ‘Rise Up’ e alguns coordenados de outras colecções para...