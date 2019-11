Riqueza e diversidade recordadas em exposição

Os 30 anos da Casa Colombo - Museu do Porto Santo são assinalados com uma exposição alusiva ao património cultural do Arquipélago intitulada ‘O Património Tem’, onde estão reunidas imagens que remetem precisamente para a sua diversidade e riqueza. É inaugurada hoje às 18 horas na Sala de Exposições dos Paços do Concelho do Porto Santo, onde fica patente ao público até ao dia 17...