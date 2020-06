O treinador do Rio Ave, da I Liga, garantiu ontem que a sua equipa “está preparada” para a retoma da competição, frente ao Paços de Ferreira, no jogo que encerra, a 25.ª jornada. “Estamos prontos e desejosos por voltar a jogar. Sinto a equipa forte e otimista para um regresso com a noção da responsabilidade do momento. É importante a retoma do futebol, dando um bom exemplo à sociedade....