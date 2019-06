Ricardo Gouveia e Cátia Fiqueli, ambos skyrunners do Clube Aventura da Madeira, venceram a 5.ª edição do Funchal Sky Race. Uma prova organizada pelo Clube Aventura da Madeira, que levou os 130 participantes a percorrer itinerários de montanha, entre os 900 e os 1800 metros de altitude, nas serras do Funchal.

Na prova principal de masculinos, com 22 km e 1300 metros de desnível positivo...