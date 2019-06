Ribeira Seca festejou reabilitação do seu padre

Foi com aplausos, abraços e beijos que o padre Martins Júnior foi recebido ontem à noite, pouco após as 22h00, pelas dezenas de paroquianos que o aguardavam no adro da Igreja da Ribeira Seca. Emocionado mas contido, o sacerdote tinha acabado de chegar do Paço Episcopal, onde foi chamado às 19h00, para receber do próprio Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, a notícia da revogação da sua...