Ribeira Seca fará Festa multiplicada por 4 bispos

O padre Martins Júnior admitiu que ficou surpreendido com a “rapidez” da decisão do Bispo do Funchal de revogar a suspensão ‘a divinis’ (proibição de exercer os sacramentos).

O pároco da Ribeira Seca elogiou a atitude de D. Nuno Brás de quem “não se há de dizer que não é carne nem peixe”. Em bem pouco tempo “tomou a decisão polémica, com lógica do ponto de vista jurídico, e foi preciso...