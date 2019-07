Ribeira Brava avança com apoio ao 3.ª Ciclo

Ricardo Nascimento volta a apostar na educação apoiando as famílias ribeira-bravenses com educandos a frequentar o terceiro ciclo. Os discentes vão passar a contar, já este ano lectivo, com um novo apoio escolar. Conforme explica a autarquia “trata-se de uma replicação do modelo que foi implementado no ano lectivo anterior para o segundo ciclo”, ou seja, os alunos do terceiro ciclo...