O União somou ontem a segunda vitória no Campeonato de Portugal, ao vencer por 3-2 na casa do último classificado, o Pedras Salgadas.

Um jogo onde os azul-amarelos estiveram por duas vezes em desvantagem, operando a reviravolta já no último quarto-de-hora.

A primeira parte do jogo foi equilibrada, mas em cima do intervalo, aos 43 minutos, os locais colocaram-se em vantagem com um...