“Até amanhã, camaradas”, disse Roberto Almada no final da sua intervenção de encerramento no debate do Estado da Região, o último da actual legislatura, uma das maiores de sempre no parlamento regional. O deputado do Bloco de Esquerda não será reconduzido nas listas de candidatos pela actual direcção do partido e foi um dos parlamentares que se despediram na sessão plenária de ontem...