Podem demorar meses até os resultados da autópsia à menina de oito anos, que morreu no Hospital Dr. Nélio Mendonça no último domingo, estarem concluídos. Quem o diz é o antigo presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal, Duarte Nuno Vieira, que explicou ao DIÁRIO os procedimentos usuais neste tipo de casos.

A lei portuguesa, começa por explicar o especialista forense, “é...