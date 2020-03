Ontem, naquele que foi o primeiro dia útil do ‘estado de alerta’ que aconselha ao recolhimento da generalidade da população e ‘obriga’ algumas centenas de recém-chegados e ‘suspeitos’ a quarentena, a cidade se Câmara de Lobos apresentou-se quase parada. A maioria dos estabelecimentos de restauração, nomeadamente no histórico Largo do Poço e na aprazível Praça da Autonomia, estiveram...