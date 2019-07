O programa eleitoral do PSD-M vai incluir, para o próximo mandato do governo regional, a criação de duas residências universitárias para estudantes madeirenses, em Lisboa e no Porto.

O objectivo de Miguel Albuquerque é criar alternativas a “preços mais acessíveis e controlados”, em duas cidades onde o alojamento para universitários está a atingir valores proibitivos.

O compromisso,...