Um tripulante de um navio de carga que se encontrava ao largo do Funchal, na Madeira, foi ontem resgatado, depois de as autoridades terem recebido um pedido de ajuda médica, disse fonte do Centro Coordenador de Busca e Salvamentos Marítimos.

Segundo adiantou a mesma fonte à agência Lusa, o pedido foi feito cerca das 22h30 de sábado, mas, devido ao estado do mar e por o navio, de...