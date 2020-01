O corpo de um homem com 65 anos foi localizado, ontem à tarde, no calhau sob o miradouro do Pináculo, em São Gonçalo, no Funchal. Ao que tudo indica, a vítima terá sofrido uma queda do referido miradouro.

O alerta para uma possível queda desse local foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses por volta das 15h15, através da Polícia de Segurança Pública. Um taxista terá encontrado...