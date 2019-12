A Assembleia Legislativa da Madeira vai discutir, no início do próximo ano, um projecto de decreto legislativo regional, do PCP que integra a lista de diplomas que se tornaram presença habitual nas ordens de trabalho do parlamento, em todas as legislaturas.

Ricardo Lume vai defender a criação da Reserva Agrícola Regional, uma adaptação à Região de legislação nacional que foi criada...