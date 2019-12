Requalificação termina no início de 2020

A Câmara Municipal do Funchal dará início à última fase das obras de requalificação da Rua Dr. Fernão de Ornelas e Largo do Phelps logo após as festividades de Natal da baixa da cidade de modo a minimizar os constrangimentos ao maior fluxo de transeuntes e à maior afluência ao comércio local típicos do mês de Dezembro.

O executivo municipal liderado por Miguel Silva Gouveia entendeu...