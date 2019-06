Requalificação do Largo da Fonte depende de intervenção no ribeiro

O projecto de requalificação do Largo da Fonte, espaço emblemático da freguesia do Monte, foi anunciado pela Câmara Municipal do Funchal em Maio do ano passado. O projecto anunciado e da autoria de arquitecto paisagista João Gomes da Silva, Prémio Valmor de

2004, previa intervenções urbanísticas e paisagísticas significativas, entre o Caminho de Ferro e o Largo das Babosas, cuja ligação directa seria, igualmente, optimizada. Previa também o abate de diversas árvores e replantação de outras espécies, o devido enquadramento para o núcleo histórico-cultural que vai nascer na antiga Estação do Monte, a melhoria das condições de acesso aos autocarros turísticos e uma requalificação urbanística e paisagística de todo o percurso, incluindo a partida dos carros de cesto, junto à sede dos Carreiros do Monte.

Porém, até ao momento poucas intervenções foram feitas no local. Contactada pelo DIÁRIO, a CMF explica que do projecto inicial, foram já concluídos os trabalhos preliminares no terreno no final de 2018, “num estudo de caracterização da geologia, da geofísica, da geotécnica e da arboricultura no Largo da Fonte, no Monte, que contou com uma equipa técnica e científica, envolvendo investigadores das Universidades de Aveiro, do Porto e de Coimbra, e de Laboratórios Especializados da RAM e do Continente (LREC e CICCOPN)”.

A equipa foi coordenada por João Baptista, Engenheiro Geólogo e Doutor em Geociências, e contou com 12 especialistas. No decorrer destes trabalhos com vista à caracterização do local, os especialistas terão verificado, no entanto, a existência de problemas estruturais no leito e na cobertura do Ribeiro de Nossa Senhora, junto ao Largo da Fonte, pelo que, por razões de segurança para a circulação de pessoas e bens, essa zona específica foi vedada e o seu acesso condicionado, situação que se mantém até agora, como o DIÁRIO testemunhou na tarde de ontem.

Sem resposta há sete meses

Ao DIÁRIO, a CMF explica que informou, de pronto, a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (SREI), no dia 20 de Setembro de 2018, enquanto entidade responsável pela intervenção em causa, para que se procedesse à necessária regularização da situação, devolvendo todas as condições de segurança ao local, tendo a autarquia manifestado, desde a primeira hora, total disponibilidade para prestar toda a colaboração necessária no âmbito da referida intervenção.

Esse primeiro ofício não mereceu resposta, pelo que a CMF voltou a oficiar a SREI a 6 de Novembro de 2018, tendo a resposta chegado finalmente a 20 de Novembro

Em ofício assinado pela Chefe de Gabinete de Amílcar Gonçalves, e ao qual o DIÁRIO teve acesso, a Secretaria confirma que “da análise no local das condições de funcionamento hidráulico da linha de água em questão, confirma-se o estado de degradação física de partes da secção de vazão coberta sob o Largo da Fonte, sendo por isso necessário realizar uma intervenção naquele segmento fluvial, de modo a antecipar possíveis ocorrências de desastre, decorrentes do colapso de estruturas.” Mais informou a SREI que “face à gravidade da situação reportada, comunica-se que nesta data decorrem estudos hidrológicos e hidráulicos à escala da respectiva sub-bacia hidrográfica, com vista a determinar a solução técnica do projecto mais adequado para resolver o problema em questão, sendo que os trabalhos correspondentes serão oportunamente lançados no terreno.”

A 13 de Março de 2019, após quase quatro meses sem qualquer nova indicação por parte da SREI, a Câmara voltou a requerer informação adicional sobre o assunto, “considerando a urgência da resolução da situação identificada, assim como o teor do ofício anterior”, solicitando informações sobre os estudos realizados, bem como acerca da solução técnica de projecto idealizada e a data prevista para o início dos trabalhos no terreno.

Até hoje, porém, a CMF continua à espera de uma resposta por parte do Governo Regional, perante uma situação que invalida, até à respectiva resolução, qualquer intervenção de requalificação para aquela zona, conforme se pretende, uma vez que não se sabe quais os impactos que a consolidação da cobertura do ribeiro terá no Largo da Fonte.

GR fala nas obras desde 2017

Este não é, contudo, um dossier recente para o Governo Regional. Em Julho de 2018, o Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, inaugurou as obras de regularização e canalização do Ribeiro do Monte, numa obra orçada em 1,28 milhões de euros, para garantir a segurança dos moradores a montante do Largo da Fonte, considerando, então, que aquele era um curso de água “muito perigoso e problemático”, nomeadamente “quando havia excesso de pluviosidade”, uma vez que “arrastava pedras e entrava nas casas das pessoas” por não haver muros de contenção.

Por terra ficou a intenção manifestada um ano antes, em Junho de 2017, pelo então Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, Sérgio Marques, que pretendia abrir o Largo da Fonte, de forma a intervir naquele canal fluvial subterrâneo, considerando que essa seria “a parte final da obra de regularização do Ribeiro do Monte que tem vindo a decorrer nos últimos meses”.

Segundo o então governante, “a necessidade de intervenção decorre do estado de degradação, mas também da necessidade de alargamento da secção de vazão de um canal que corria a céu aberto, de modo a cumprir as actuais exigências em termos de segurança”.

Esta intenção foi, porém, abandonada pouco tempo depois, perante as críticas manifestadas pelos moradores do Largo da Fonte sobre esta pretensão do Governo Regional em rasgar o referido largo, com vista à realização de obras no canal do ribeiro. As críticas foram reiteradas, à época, por Rui Barreto, actual líder do CDS-PP Madeira, numa acção de campanha.

O facto é que o Governo Regional recuou e as obras nunca se iniciaram, apesar de ter chegado a ser instalado um tapume para o efeito no Largo da Fonte. “O ofício da SREI, datado de Novembro de 2018 e em resposta à Câmara Municipal do Funchal, confirmou, no entanto, que as obras em causa são efectivamente necessárias, continuando a aguardar-se que, à luz dos factos, a SREI cumpra com aquelas que são as suas responsabilidades, apesar do reiterado silêncio ao longo deste ano”, refere a CMF.

Obras começaram esta semana

Apesar de à CMF não ter chegado qualquer resposta nos últimos meses, ao DIÁRIO a SREI respondeu em poucas horas, explicando que “o Governo Regional, através da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, iniciou esta semana os trabalhos no interior da galeria do Ribeiro de Nossa Senhora (situado no Largo do Monte)”.

A informação dá ainda conta que os trabalhos a executar no ribeiro, e que terão a duração aproximada de um mês, serão ao nível do reforço das lajes de cobertura do canal, “o qual está efectivamente a necessitar de uma intervenção”.

Relativamente ao Largo do Monte, o Governo Regional reitera que nada tem a ver com as vedações ali colocadas. “Aliás, nem compreende porque parte deste espaço continua interrompido, com vedações que lá foram colocadas pela autarquia”, afiança a SREI.

Projecto para o núcleo cultural na Estação do Monte já adjudicado

Apesar da intervenção mais alargada no terreno estar em suspenso devido às circunstâncias supracitadas, a Câmara Municipal do Funchal sublinha que não ficou parada e continuou a dar seguimento ao projecto de recuperação da antiga estação do comboio no Monte, para tornar o edifício num espaço de evocação de memória histórica, requalificando, com uma infra-estrutura que também terá fins turísticos, aquela que é, de resto, uma das imagens de marca da freguesia e que será central no futuro projecto de requalificação.

O processo de aquisição do edifício pela autarquia permitiu chegar a acordo com os cinco herdeiros proprietários do edifício, mas a negociação foi bastante morosa, como foi, de resto, o posterior processo de desocupação do edifício, onde continuava a residir um dos herdeiros. “A Câmara Municipal do Funchal demonstrou toda a boa-fé na gestão desta questão, inclusive tolerância perante os prazos acordados”, acrescenta a informação enviado ao DIÁRIO.

Assim, e porque o projecto de reabilitação do edifício já está pronto desde o ano passado, o concurso para realizar o projecto de arquitectura e especialidades, nomeadamente no que respeita ao interior do edifício, foi, por sua vez, concluído e adjudicado este mês, devendo estar pronto em Agosto. Recorde-se que, conforme já foi anunciado, a Câmara Municipal vai recuperar esta estação intermédia da antiga empresa do Caminho de Ferro do Monte, para transformá-la num local de evocação histórica e de informação turística. O investimento estimado ascenderá aos 400 mil euros.