A proposta do Orçamento do Estado para este ano prevê uma transferência de até 17,2 milhões de euros para o novo hospital da Madeira. No ‘Mapa de alterações e transferências orçamentais’, existe um ponto que garante a ‘transferência de uma verba, até ao limite de 17.156.257 euros, inscrita no capítulo 60, para a Região Autónoma da Madeira, destinada ao apoio financeiro à construção...