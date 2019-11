Em 2018, a mediana do rendimento monetário líquido anual por adulto equivalente fixou-se nos 8 500 euros, na Madeira, sendo mais 174 euros do que no ano anterior.

A informação foi avançada pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, explicando que o rendimento por adulto equivalente é o resultado obtido pela divisão do rendimento de cada agregado pela sua dimensão em termos...